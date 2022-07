Se hai del latte e 1 uovo e farina prepara questa deliziosa ricetta. senza forno! (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una merenda genuina da servire ai bambini che gironzolano per casa è sicuramente quella dei sofficissimi quadrati ripieni di marmellata. Con ingredienti reperibili in qualsiasi cucina si potranno preparare dei dolci sfiziosi e perfetti per una merenda buona e sana. Saranno golosi e deliziosi e i bambini vorranno mangiarli tutti i giorni. Ovviamente bisognerà prepararne tanti perché faranno gola anche agli adulti! Gli ingredienti per questa ricetta sono: 400 gr di farina 1 cucchiaino di burro 200 ml di latte tiepido 1 cucchiaino di sale 2 cucchiai di zucchero semolato Marmellata di albicocche quanto basta 1 cucchiaio di lievito secco 8 gr di zucchero vanigliato 1 uovo preparazione: Cominciamo versando in una ciotola capiente il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una merenda genuina da servire ai bambini che gironzolano per casa è sicuramente quella dei sofficissimi quadrati ripieni di marmellata. Con ingredienti reperibili in qualsiasi cucina si potrannore dei dolci sfiziosi e perfetti per una merenda buona e sana. Saranno golosi e deliziosi e i bambini vorranno mangiarli tutti i giorni. Ovviamente bisogneràrne tanti perché faranno gola anche agli adulti! Gli ingredienti persono: 400 gr di1 cucchiaino di burro 200 ml ditiepido 1 cucchiaino di sale 2 cucchiai di zucchero semolato Marmellata di albicocche quanto basta 1 cucchiaio di lievito secco 8 gr di zucchero vanigliato 1zione: Cominciamo versando in una ciotola capiente il ...

