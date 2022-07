Scivolone per Zaniolo, la sorella svela le carte, Mourinho pressa per il sostituto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Benedetta Zaniolo svela la posizione del fratello, cambia poco per la Roma, ma il sostituto dovrà essere degno del campioncino in uscita PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Brutto Scivolone per Benedetta Zaniolo che su Tik Tok avrebbe involontariamente svelato le carte sulle volontà del fratello, a Trigoria comunque l’aria è distesa per tutte Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Benedettala posizione del fratello, cambia poco per la Roma, ma ildovrà essere degno del campioncino in uscita PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Bruttoper Benedettache su Tik Tok avrebbe involontariamenteto lesulle volontà del fratello, a Trigoria comunque l’aria è distesa per tutte Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

FannyAd00282524 : Si indignano per lo scivolone di Burioni e poi ti danno della copr.. coprol...coprolallista. io Boh...?? - Apuarex : @1intollerante Peccato per lo scivolone sul bitcoin che non è né un asset né una valuta. - ele_driver : @GiorgiaMeloni @vfeltri Non ti sei chiesta cosa intenda per 'essere appoggiata'? Si tratta comunque pur sempre di F… - UggeriRoberto : Quindi? Lo scivolone qual è? Aver fatto una affermazione pleonastica, superflua, per dirlo in italiano corrente..?.… - lavitadeluxe : RT @lm_valli_fiori: Acqualand contina a colorare l'estate di Cannobio con 800 mq di acquapark, 12 metri di scivolone e il salterello per gr… -