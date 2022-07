Sciopero voli: Ryanair annuncia 4 ore di stop per domenica 17 luglio. Dipendenti ‘arrabbiati’ (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per chi, dopo un anno di lavoro e sacrifici, si appresta a partire per le agognate vacane, apprendere che l’atteso ‘volo liberatorio’ non partirà, non è certo la notizia migliore. Ma questo è, e poco fa, le sigle sindacali di categorie – Filt-Cgil e Uiltrasporti – hanno annunciato che è stato confermato che lo Sciopero nazionale di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink, indetto per domenica 17 luglio è stato confermato. Aerei: Ryanair domenica 17 luglio sciopererà per 4 ore. I Dipendenti rivendicano i minimi salariali Tuttavia, tengono a precisare che, inizialmente prevista di 24 ore, a seguito dell’intervento della Commissione di Garanzia sugli scioperi, la mobilitazione è stata ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per chi, dopo un anno di lavoro e sacrifici, si appresta a partire per le agognate vacane, apprendere che l’atteso ‘volo liberatorio’ non partirà, non è certo la notizia migliore. Ma questo è, e poco fa, le sigle sindacali di categorie – Filt-Cgil e Uiltrasporti – hannoto che è stato confermato che lonazionale di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree, Malta Air e della società CrewLink, indetto per17è stato confermato. Aerei:17sciopererà per 4 ore. Irivendicano i minimi salariali Tuttavia, tengono a precisare che, inizialmente prevista di 24 ore, a seguito dell’intervento della Commissione di Garanzia sugli scioperi, la mobilitazione è stata ...

Pubblicità

petergomezblog : Caos voli, previsti disagi per lo sciopero del 17 luglio: si fermano Ryanair, EasyJet e Volotea - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Caos voli, previsti disagi per lo sciopero del 17 luglio: si fermano Ryanair, EasyJet e Volotea - italiaserait : Sciopero voli: Ryanair annuncia 4 ore di stop per domenica 17 luglio. Dipendenti ‘arrabbiati’ - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Caos voli, previsti disagi per lo sciopero del 17 luglio: si fermano Ryanair, EasyJet e Volotea - infoiteconomia : Caos voli, allarme per lo sciopero del 17 luglio di Ryanair (ma non solo): ecco chi rischia e tutti gli altri -