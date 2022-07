Scherma | Mondiali 2022 | i convocati dell’Italia e cosa cambia dagli Europei Un rientro molto importante

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Squadra che vince non sio lo si fa solo in piccola parte. Dopo aver conquistato il meere agli ultimi, la Nazionale italiana disi prepara a vivere il secondo grande appuntamento della sua estate, i, che si terranno a Il Cairo dal 15 al 23 luglio. Rispetto alla manifestazione continentale c’è stato solo un unicomento nella lista deiper un’Italia che vuole recitare un ruolo da protagonista principale ai Campionati del Mondo. Nel fioretto gli azzurri hanno monopolizzato il gradino più alto del podio ad Antalya, mancando solamente l’oro nella prova individuale femminile. Nel complesso sotto la guida del nuovo CT Stefano Cerioni, l’Italia ha vinto 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi, vincendo entrambe le prove a squadre e ...

Sempre con le squadre possono arrivare anche altre medaglie . Il quartetto delle spadiste può davvero puntare anche al bersaglio massimo, mentre al maschile c'è da confermare quel clamoroso titolo ...Lei, che nel 2017 ha vinto l'argento a squadre aidia Roma e si è ripetuta agli Europei l'anno dopo, è salita sul kart cross e ha giudicato l'esperienza "carica di energia". ...Si avvicinano i Mondiali de Il Cairo 2022 di scherma, in programma dal 15 al 23 luglio. Dopo i confronti internazionali della Coppa del Mondo e la trionfale spedizione europea di Antalya, l’Italia vuo ...Rossella Gregorio scherma: pronta ad affrontare il Mondiale in Egitto a Il Cairo dal 15 al 23 luglio in cui proverà a conquistare una medaglia. Rossella Gregorio scherma: pronta ad affrontare il Mondi ...