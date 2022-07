Sbarchi e contagi: la piaga dei clandestini entra nella nuova emergenza Covid (Di mercoledì 13 luglio 2022) Taranto, 13 lug – L’arrivo al porto di Taranto della Geo Barents, nave della Ong Medici senza frontiere con a bordo 314 clandestini, è previsto per oggi. L’annuncio delle Autorità Italiane è arrivato dopo la mezzanotte di ieri mentre l’imbarcazione faceva avanti e indietro di fronte alla costa siciliana di Agrigento. Il numero di Sbarchi sta aumentando in maniera esponenziale, ed è pronto a segnare nuovi record, di fronte ad una classe politica assolutamente inerme; ministri e ministeri ridotti a fare da semplici smistatori del traffico. Tu vai qui, tu vai lì, e così via. Quel traffico navale che proprio le Ong hanno alimentato a dismisura permettendo ai trafficanti di incrementare i guadagni – loro e di chi poi ne gestisce ricovero e mantenimento. Delle cifre che ruotano attorno al business dell’accoglienza, che sarebbe meglio chiamare tratta dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Taranto, 13 lug – L’arrivo al porto di Taranto della Geo Barents, nave della Ong Medici senza frontiere con a bordo 314, è previsto per oggi. L’annuncio delle Autorità Italiane è arrivato dopo la mezzanotte di ieri mentre l’imbarcazione faceva avanti e indietro di fronte alla costa siciliana di Agrigento. Il numero dista aumentando in maniera esponenziale, ed è pronto a segnare nuovi record, di fronte ad una classe politica assolutamente inerme; ministri e ministeri ridotti a fare da semplici smistatori del traffico. Tu vai qui, tu vai lì, e così via. Quel traffico navale che proprio le Ong hanno alimentato a dismisura permettendo ai trafficanti di incrementare i guadagni – loro e di chi poi ne gestisce ricovero e mantenimento. Delle cifre che ruotano attorno al business dell’accoglienza, che sarebbe meglio chiamare tratta dei ...

