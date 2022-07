Sarà la Juventus di Rovella? No, l’alternativa giovane arriva dal Brasile (Video) (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Juventus ha in Nicolò Rovella un giocatore di primo livello, ma la sua giovane età impone alla società delle valutazioni per il futuro. Le ottime prestazioni di Nicolò Rovella con la maglia del Genoa in questa stagione gli hanno garantito il passaggio alla Juventus, ma nonostante questo non tutti sono davvero conviventi del suo possibile buon andamento in maglia bianconera nella prossima stagione, per questo motivo sta rischiando seriamente il posto. LaPresseIl centrocampo Sarà senza dubbio il reparto che dovrà essere migliorato maggiormente per la Juventus, per questo motivo si sono acquistati due giocatori che hanno ben figurato nella scorsa stagione ovvero Nicolò Rovella con il Genoa e Nicolò Fagioli con la Cremonese. Si tratta di rientro dai ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Laha in Nicolòun giocatore di primo livello, ma la suaetà impone alla società delle valutazioni per il futuro. Le ottime prestazioni di Nicolòcon la maglia del Genoa in questa stagione gli hanno garantito il passaggio alla, ma nonostante questo non tutti sono davvero conviventi del suo possibile buon andamento in maglia bianconera nella prossima stagione, per questo motivo sta rischiando seriamente il posto. LaPresseIl centrocamposenza dubbio il reparto che dovrà essere migliorato maggiormente per la, per questo motivo si sono acquistati due giocatori che hanno ben figurato nella scorsa stagione ovvero Nicolòcon il Genoa e Nicolò Fagioli con la Cremonese. Si tratta di rientro dai ...

