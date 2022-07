Santa Maria Capua Vetere: presentato il progetto per il campo di via Lussemburgo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Altra importantissima tappa nel percorso di rigenerazione urbana avviato dall’Amministrazione Mirra e, in particolare, rispetto alla geografia degli impianti sportivi a servizio della comunità cittadina. Oggi la Giunta guidata dal Sindaco Mirra, con l’assessore Di Nardo, ha dato il via libera al progetto esecutivo per il totale restyling dell’area playground di via Lussemburgo che diventerà un luogo di aggregazione oltre che un’efficiente struttura sportiva, priva di barriere architettoniche, per incentivare ancora di più la pratica dello sport e diffondere gli importantissimi valori ad esso collegati. Un progetto da quasi 100.000 euro che, di fatto, trasformerà in toto l’area del playground. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Altra importantissima tappa nel percorso di rigenerazione urbana avviato dall’Amministrazione Mirra e, in particolare, rispetto alla geografia degli impianti sportivi a servizio della comunità cittadina. Oggi la Giunta guidata dal Sindaco Mirra, con l’assessore Di Nardo, ha dato il via libera alesecutivo per il totale restyling dell’area playground di viache diventerà un luogo di aggregazione oltre che un’efficiente struttura sportiva, priva di barriere architettoniche, per incentivare ancora di più la pratica dello sport e diffondere gli importantissimi valori ad esso collegati. Unda quasi 100.000 euro che, di fatto, trasformerà in toto l’area del playground. L'articolo ...

