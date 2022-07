Sannio e Irpinia | 3 810 assunzioni pianificate nel mese di luglio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiAvellino/Benevento – Sono 2.530 leprogrammate dalle imprese irpine per ildie 6.840 per il trimestre– settembre 2022; 1.310 leprogrammate dalle imprese sannite per lo stessoe 3.870 per il suddetto trimestre. Sono 770 i contratti di lavoro in più offerti dalle imprese della provincia di Avellino rispetto aldi2021, quando si viveva uno dei picchi della situazione pandemica, mentre in calo di circa 110 posizioni la domanda occupazionale per le aziende delrispetto allo stessodel precedente anno. Ciò è quanto emerge dal “Bollettino mensile” del Sistema informativo “Excelsior”, realizzato da Unioncamere in ...

Pubblicità

ottopagine : Lavoro: In Sannio e Irpinia previste 10mila assunzioni tra luglio e settembre #Benevento - irpiniatimes1 : Sanità, Antonacchio (CISL FP Irpinia Sannio): “Aziende irpine posso stabilizzare gli eroi Covid” #sanità… - NTR24 : Lavoro, i dati Excelsior: tra Sannio e Irpinia previste 3.810 assunzioni a luglio - ottopagine : Precari Sanità, Cisl FP Irpinia-Sannio: 'Si accelera verso la stabilizzazione' #Avellino - ottopagine : Camera Commercio Irpinia-Sannio, Confesercenti si schiera con Mastroberardino #Avellino -

Nuova Irpinia

"La Camera di Commerciodeve uscire dall'impasse, per mettere in campo interventi decisivi per il territorio. Siamo pronti, quindi, a sostenere il progetto amministrativo di Piero Mastroberardino ed il suo ...Avellino . In data 11 luglio u.s. si è tenuta presso la Regione Campania la tanto aspettata riunione sul precariato - dichiara Pietro Antonacchio Reggente della CISL FP- con cui si è ribadita la proroga al 31 dicembre 2022 di tutti i contratti a tempo determinato e su cui già era stata elaborata una circolare da parte della Direzione Generale per la ... Mercato del lavoro cresce in Irpinia, frena nel Sannio: dati Excelsior Con la nascita della Camera di Commercio Irpinia Sannio l’analisi periodica sulla domanda di lavoro espressa dalle imprese attraverso il sistema informativo Excelsior abbraccerà i due territori ...“La Camera di Commercio Irpinia-Sannio deve uscire dall’impasse, per mettere in campo interventi decisivi per il territorio. Siamo pronti, quindi, a sostenere il progetto amministrativo di Piero Mastr ...