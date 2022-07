Samantha Cristoforetti risponde ai bambini dallo Spazio: l’iniziativa che avvicina alle materie STEM (Di mercoledì 13 luglio 2022) AstroSamantha, la “nostra” astronauta Samantha Cristoforetti, oggi ha parlato direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale con i bambini de Il Cielo Itinerante in visita al Centro Spaziale “Giuseppe Colombo” – ASI (Agenzia Spaziale Italiana) di Matera. Questa, infatti, è stata la tappa lucana del tour “Italia Brilla Costellazione 2022”, promosso dall’associazione Il Cielo Itinerante in collaborazione con ASI ed ESA. La linea diretta con Samantha Cristoforetti L’emozione è stata forte e l’aria si è riempita dell’entusiasmo di 50 bambine e bambini che hanno potuto parlare per dieci minuti con l’astronauta orgoglio italiano Samantha Cristoforetti: una ventina di domande puntuali, scritte dai bambini con ... Leggi su fmag (Di mercoledì 13 luglio 2022) Astro, la “nostra” astronauta, oggi ha parlato direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale con ide Il Cielo Itinerante in visita al Centro Spaziale “Giuseppe Colombo” – ASI (Agenzia Spaziale Italiana) di Matera. Questa, infatti, è stata la tappa lucana del tour “Italia Brilla Costellazione 2022”, promosso dall’associazione Il Cielo Itinerante in collaborazione con ASI ed ESA. La linea diretta conL’emozione è stata forte e l’aria si è riempita dell’entusiasmo di 50 bambine eche hanno potuto parlare per dieci minuti con l’astronauta orgoglio italiano: una ventina di domande puntuali, scritte daicon ...

Pubblicità

TuttoH24 : La vita sulla Stazione Spaziale Internazionale? Come in casa, bisogna avere canali di comunicazione sempre aperti p… - alessiamosca : Questa mattina In collegamento con samantha cristoforetti ?@CieloItinerante? - alessiamosca : Ospite speciale per il nostro #tour2022. #ItaliaBrilla ?@CieloItinerante? ! Grazie ?#SamanthaCristoforetti!… - cominandpa : Su @wireditalia @giovannadErba, vicepres. @CieloItinerante, racconta “#ItaliaBrilla - Costellazione 2022”, l'inizia… - ItaliaStartUp_ : Come si diventa astronauti? AstroSamantha risponde dallo Spazio -