Salvini chiede elezioni anticipate se il M5S non dovesse votare la fiducia al governo in Senato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sulla scia di quanto lasciato intendere da Mario Draghi, anche per Matteo Salvini non c’è governo senza Movimento 5 Stelle: il leader della Lega, parlando in conferenza stampa di presentazione del dipartimento della protezione civile del partito alla Camera, ha rivolto un messaggio a Palazzo Chigi: “Non sarà la Lega a cercare responsabili, gruppi e gruppetti, se il primo gruppo del parlamento, i Cinque Stelle, dice basta, che basta sia”. Appena tre giorni fa però il segretario del Carroccio lasciava intendere che l’esecutivo avrebbe potuto continuare il suo corso anche senza i grillini: “Il governo Draghi rischia se non fa le cose” aveva detto in un’intervista a La Nazione-Carlino-Giorno. “Non mi interessano le dinamiche degli altri partiti di maggioranza, il governo va avanti se riesce a soddisfare le aspettative per ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sulla scia di quanto lasciato intendere da Mario Draghi, anche per Matteonon c’èsenza Movimento 5 Stelle: il leader della Lega, parlando in conferenza stampa di presentazione del dipartimento della protezione civile del partito alla Camera, ha rivolto un messaggio a Palazzo Chigi: “Non sarà la Lega a cercare responsabili, gruppi e gruppetti, se il primo gruppo del parlamento, i Cinque Stelle, dice basta, che basta sia”. Appena tre giorni fa però il segretario del Carroccio lasciava intendere che l’esecutivo avrebbe potuto continuare il suo corso anche senza i grillini: “IlDraghi rischia se non fa le cose” aveva detto in un’intervista a La Nazione-Carlino-Giorno. “Non mi interessano le dinamiche degli altri partiti di maggioranza, ilva avanti se riesce a soddisfare le aspettative per ...

