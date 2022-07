(Di mercoledì 13 luglio 2022) "Non può esserci solo qualcuno che parla a nome delle imprese e dei lavoratori. In un momento complicato bisogna che il Governo ascolti tutti e non si accanisca contro qualcuno, non escluda nessuno. ...

AngeloCiocca : Gli sbarchi aumentano, da 12.000 l'anno con Salvini, a 75.000 oggi. - LegaSalvini : ++ NUOVO ASSALTO ALLE COSTE. OLTRE 1.000 MIGRANTI A LAMPEDUSA ++ RIDATECI SALVINI A DIFENDERE I CONFINI… - PoliticiNostri : @matteosalvinimi Certo Salvini. Manteniamo le sacche di privilegio e i 40000 evasori!!! Reddito medio tassista 15.000€ - GiannaBrogioni : RT @marieta99044909: Conte 'Voglio uno scostamento di bilancio di 20 000 000 000. Salvini 'Io lo voglio da 50 000 000 000 perché c'è l'ho… - CGlonfoni : RT @marieta99044909: Conte 'Voglio uno scostamento di bilancio di 20 000 000 000. Salvini 'Io lo voglio da 50 000 000 000 perché c'è l'ho…

Avere in piazza in un momento così delicato 40.tassisti che vedono a rischio il loro lavoro, il ... è assurdo in un momento come questo": così il leader della Lega, Matteo, parlando con i ......all'interno dell'hotspot che fino a due giorni fa ospitava in condizioni disumane quasi 2.... Così il deputato della Lega perPremier On. Eugenio Zoffili, Presidente della Bicamerale Schengen,... Salvini: 40.000 tassisti in piazza vedono a rischio loro lavoro Roma, 13 lug. (askanews) - 'Non può esserci solo qualcuno che parla a nome delle imprese e dei lavoratori. In un momento complicato bisogna che ...Sullo scostamenti di bilancio "il presidente del Consiglio secondo me è malconsigliato da qualche suo consigliere e dice che non servono scostamenti di bilancio e che basta qualche accorgimento". (ANS ...