Salute, psicologo online: "Il 60% degli utenti non ha mai fatto terapia" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - “Il 60% dei nostri pazienti non ha mai fatto psicoterapia e ci dicono che apprezzano lo scambio con una persona che sta nel loro mondo, sono infatti giovani. Il 70% ha meno di 40 anni. Ci sono lavoratori e genitori. La genitorialità e il rapporto con i figli è l'ambito dove abbiamo più richiesta. Ma il digitale è un mezzo che cambia il setting del supporto psicologico: va usato dove è dimostrato che possa funzionare. È un vantaggio che va, da un lato, a rendere accessibile il servizio, ma anche a incrociare delle esigenze”. Così Daniele Francescon, co-founder di Serenis, piattaforma digitale attiva nel sostegno psicologico, intervenendo al talk ‘Covid, guerra, crisi economica... quali soluzioni per l'ansia da infodemia?', ottavo webinar promosso e organizzato da Alleati per la Salute, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Il 60% dei nostri pazienti non ha maipsicoe ci dicono che apprezzano lo scambio con una persona che sta nel loro mondo, sono infatti giovani. Il 70% ha meno di 40 anni. Ci sono lavoratori e genitori. La genitorialità e il rapporto con i figli è l'ambito dove abbiamo più richiesta. Ma il digitale è un mezzo che cambia il setting del supporto psicologico: va usato dove è dimostrato che possa funzionare. È un vantaggio che va, da un lato, a rendere accessibile il servizio, ma anche a incrociare delle esigenze”. Così Daniele Francescon, co-founder di Serenis, piattaforma digitale attiva nel sostegno psicologico, intervenendo al talk ‘Covid, guerra, crisi economica... quali soluzioni per l'ansia da infodemia?', ottavo webinar promosso e organizzato da Alleati per la, ...

Pubblicità

fisco24_info : Salute, psicologo online: 'Il 60% degli utenti non ha mai fatto terapia': (Adnkronos) - 'Il 70% di chi contatta il… - StraNotizie : Salute, psicologo online: 'Il 60% degli utenti non ha mai fatto terapia' - telodogratis : Salute, psicologo online: “Il 60% degli utenti non ha mai fatto terapia” - italiaserait : Salute, psicologo online: “Il 60% degli utenti non ha mai fatto terapia” - LocalPage3 : Salute, psicologo online: 'Il 60% degli utenti non ha mai fatto terapia' -