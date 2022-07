(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – I personaggi dei social, gli, ie “anche la famiglia reale inglese, con Henry e Megan,il problema mentale e fatto un passaggio culturale parlando di disagio, cure, farmaci, senza prendere posizioni ideologiche, ma con molto pragmatismo. Siamo in un Paese chiamato ad alto reddito, in cui però solo la metà delle persone con depressione riceve cure adeguate. Noi finanziamo lamentale con il 3,2% (del fondo sanitario, Ndr), mentre Francia e Germania con il 9-10%. Questo ci dice l’abissale differenza con cui viene considerata lamentale, la capacità di parlarne e di utilizzare le cure”, afferma Claudio Mencacci, psichiatra, co-presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, intervenendo al talk ‘Covid, guerra, ...

quali soluzioni per l'ansia da infodemia', ottavo webinar promosso e organizzato da Alleati per la, il portale dedicato all'informazione medico - scientifica sostenuto da Novartis. All'...Al dibattito - trasmesso in diretta streaming nei canali social di Adnkronos e disponibile nel portale alleatiperlasalute.it - glihanno affrontato il tema degli effetti, sullamentale,... Salute, esperti: "Influencer e cantanti hanno sdoganato i disturbi mentali" Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - 'Sicuramente bisogna potenziare la rete pubblica dei servizi e fare un programma serio di prevenzione del ...(Adnkronos) – I personaggi dei social, gli influencer, i cantanti e “anche la famiglia reale inglese, con Henry e Megan, hanno sdoganato il problema mentale e fatto un passaggio culturale parlando di ...