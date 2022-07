Salute | esperti | Influencer e cantanti hanno sdoganato i disturbi mentali

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - I personaggi dei social, gli, ie "anche la famiglia reale inglese, con Henry e Megan,il problema mentale e fatto un passaggio culturale parlando di disagio, cure, farmaci, senza prendere posizioni ideologiche, ma con molto pragmatismo. Siamo in un Paese chiamato ad alto reddito, in cui però solo la metà delle persone con depressione riceve cure adeguate. Noi finanziamo lamentale con il 3,2% (del fondo sanitario, Ndr), mentre Francia e Germania con il 9-10%. Questo ci dice l'abissale differenza con cui viene considerata lamentale, la capacità di parlarne e di utilizzare le cure", afferma Claudio Mencacci, psichiatra, co-presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, ...

Agenzia ANSA

(Adnkronos) – I personaggi dei social, gli influencer, i cantanti e "anche la famiglia reale inglese, con Henry e Megan, hanno sdoganato il problema mentale e fatto un passaggio culturale parlando di ...