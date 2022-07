Salernitana | Milan | 'Per Bonazzoli proposta giusta'

Pubblicità

Luxgraph : Salernitana, il test con lo Schalke 04 si chiude 0-0 - TuttoSalerno : Milan (ad Salernitana): 'Bonazzoli sta valutando la nostra offerta, sondiamo anche altri profili' - salernonotizie : Salernitana, Milan: “Squadra al completo per la Coppa Italia, Bonazzoli sta riflettendo” - stefanoa99 : Visto il calendario di #serieA, con la presenza di Salernitana e Monza, aggiornerei in partenza la classifica con Lazio e Milan a +6 - OnolyH : @scartavetratoa @OnceDeGala10 @DucaAndrea85 Verissimo. Io l'ho detto post Sassuolo. Se dopo il passo falso del Mila… -

SalernitanaNews.it

Prima sgambata per ilcontro il Lemine Almenno (battuto 3 - 0), mentre la Roma trova il gol ... Per lapareggio contro lo Schalke 04. Ecco tutti i risultati delle ...Sul laterale ci sono Bologna e. Le altre trattative. La Roma potrebbe presto cedere ... Daniel Maldini lascerà ilin prestito, per accasarsi all'Hellas Verona. La Lazio , infine, ha ... L'AD Milan a Jenbach: 'Bonazzoli sta riflettendo, Mikael andrà via. I tifosi abbiano fiducia' La Roma vince nella ripresa contro il Sunderland con i gol di Felix e del partente Zaniolo, mentre il Lecce contro il Bochum, avanti 2-0, subisce la rimonta tedesca e cede 3-2. Pari senza reti per la.Il Napoli pensa a Becao per sostituire il centrale senegalese. Visite per Cambiaso alla Juve che riceve il no dell'Inter per Dzeko. Roma, si sblocca Frattesi ...