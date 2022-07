Salah Abdeslam trasferito da Francia in penitenziario Belgio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Due settimane dopo essere stato condannato all'ergastolo in Francia per la strage del Bataclan del 13 novembre 2015 a Parigi, Salah Abdeslam è stato trasferito dalla prigione francese di Fleury - ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Due settimane dopo essere stato condannato all'ergastolo inper la strage del Bataclan del 13 novembre 2015 a Parigi,è statodalla prigione francese di Fleury - ...

