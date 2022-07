Ryanair, sciopero di 4 ore domenica 17 luglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ confermato per domenica 17 luglio lo sciopero nazionale di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink. A darne notizia la Filt-Cgil e la Uiltrasporti che sottolineano come lo sciopero, inizialmente previsto di 24 ore è stato ridotto a 4 ore a seguito dell’intervento della Commissione di Garanzia sugli scioperi. “Ci adeguiamo alla decisione presa dal Garante, ma allo stesso tempo sollecitiamo un intervento da parte del Governo per aprire al più presto un tavolo di confronto con le compagnie low cost e verificare il rispetto dell’articolo 203 del Decreto Rilancio sull’applicazione dei minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo, una richiesta che abbiamo già espressamente fatto nei giorni scorsi al Ministero ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ confermato per17lonazionale di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree, Malta Air e della società CrewLink. A darne notizia la Filt-Cgil e la Uiltrasporti che sottolineano come lo, inizialmente previsto di 24 ore è stato ridotto a 4 ore a seguito dell’intervento della Commissione di Garanzia sugli scioperi. “Ci adeguiamo alla decisione presa dal Garante, ma allo stesso tempo sollecitiamo un intervento da parte del Governo per aprire al più presto un tavolo di confronto con le compagnie low cost e verificare il rispetto dell’articolo 203 del Decreto Rilancio sull’applicazione dei minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo, una richiesta che abbiamo già espressamente fatto nei giorni scorsi al Ministero ...

