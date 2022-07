Rugby, Test match: rivoluzione nel ranking mondiale. Francia in vetta, tracollo Italia (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’estate ovale porta con sé una rivoluzione nella classifica mondiale della palla ovale e il cappotto portato a segno dall’Europa contro le formazioni dell’Emisfero Sud vede il podio rugbistico cambiare decisamente forma. E se sorridono Francia e Irlanda, a piangere è, di nuovo, l’Italia. Perde la vetta il Sudafrica, che con il ko con il Galles scivola in classifica e al primo posto si issa la Francia con 89,41 punti. Alle sue spalle, anch’essa con un doppio balzo in avanti, sale l’Irlanda che segue a 88,79 punti. Gli Springboks scendono, così, al terzo posto con 88,61 punti, mentre esce dal podio e scivola al quarto posto la Nuova Zelanda, che con lo storico ko con l’Irlanda ha solo 88,17 punti. Un posto guadagnato anche dall’Inghilterra, che battendo l’Australia supera proprio i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’estate ovale porta con sé unanella classificadella palla ovale e il cappotto portato a segno dall’Europa contro le formazioni dell’Emisfero Sud vede il podio rugbistico cambiare decisamente forma. E se sorridonoe Irlanda, a piangere è, di nuovo, l’. Perde lail Sudafrica, che con il ko con il Galles scivola in classifica e al primo posto si issa lacon 89,41 punti. Alle sue spalle, anch’essa con un doppio balzo in avanti, sale l’Irlanda che segue a 88,79 punti. Gli Springboks scendono, così, al terzo posto con 88,61 punti, mentre esce dal podio e scivola al quarto posto la Nuova Zelanda, che con lo storico ko con l’Irlanda ha solo 88,17 punti. Un posto guadagnato anche dall’Inghilterra, che battendo l’Australia supera proprio i ...

