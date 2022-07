Rugby, Italia U20: Brunello “Ragazzi dal cuore enorme, battuta squadra molto forte” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un terzo posto che vale tantissimo quello conquistato dall’Italia Under 20 di Rugby alle Six Nations Under 20 Summer Series. Un terzo posto fantastico perché conquistato battendo l’Inghilterra, una delle regine della palla ovale mondiale. Un successo che bissa il 6-0 ottenuto nell’ultimo Sei Nazioni e che conferma l’ottimo gruppo guidato da Massimo Brunello. E nel post partita l’entusiasmo era palpabile. “Questi Ragazzi hanno un cuore enorme, e sanno regalare emozioni vere: abbiamo vinto una partita complicata contro un avversario difficilissimo, e l’abbiamo fatto come sappiamo fare noi, tenendo fede al nostro piano di gioco, mantenendo lucidità e disciplina anche nei momenti più difficili, come solo le grandi squadre hanno nelle loro corde – le parole di coach ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un terzo posto che vale tantissimo quello conquistato dall’Under 20 dialle Six Nations Under 20 Summer Series. Un terzo posto fantastico perché conquistato battendo l’Inghilterra, una delle regine della palla ovale mondiale. Un successo che bissa il 6-0 ottenuto nell’ultimo Sei Nazioni e che conferma l’ottimo gruppo guidato da Massimo. E nel post partita l’entusiasmo era palpabile. “Questihanno un, e sanno regalare emozioni vere: abbiamo vinto una partita complicata contro un avversario difficilissimo, e l’abbiamo fatto come sappiamo fare noi, tenendo fede al nostro piano di gioco, mantenendo lucidità e disciplina anche nei momenti più difficili, come solo le grandi squadre hanno nelle loro corde – le parole di coach ...

Pubblicità

pu24it : Pesaro Rugby ospita il Leicester Tigers Camps Italia | - leonifuori_pod : La vittoria dell'U20 contro l'Inghilterra, seconda quest'anno, ha contribuito a farvi rilassare dopo la sconfitta c… - RassegnaZampa : #Rugby Lo hanno fatto di nuovo! L’Italia Under 20 batte l’Inghilterra 38-31 - ValePieraccini : (#MilanoFinanza)#DAZN punta all’acquisto di #ElevenSports che, in Italia, gestisce i diritti di Serie C, rugby e ba… - Sport24h_it : Treviso – L’Italia termina le Summer Series Under 20 di rugby con un successo importante, contro l'Inghilterra (38-… -