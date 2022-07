Rugby femminile, a settembre doppio Test Match Italia-Francia in vista della Coppa del Mondo (Di mercoledì 13 luglio 2022) In vista della Coppa del Mondo di Rugby femminile, in programma in Nuova Zelanda dall’8 ottobre al 12 novembre, la Nazionale Italiana disputerà, dopo quello del 24 luglio in Canada, allo Starlight Stadium di Langford, contro la Nazionale padrona di casa, altri due Test Match, entrambi contro la Francia. Prima sfida in trasferta, sabato 3 settembre allo Stade des Arboras di Nizza con inizio alle ore 18.00, secondo incontro in casa, venerdì 9 settembre, con sede da definire, con inizio alle ore 18.00. Nei 24 precedenti la Francia ha vinto 19 volte, oltre a 4 successi dell’Italia ed un pareggio. La Nazionale francese è terza nel ranking mondiale ed in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Indeldi, in programma in Nuova Zelanda dall’8 ottobre al 12 novembre, la Nazionalena disputerà, dopo quello del 24 luglio in Canada, allo Starlight Stadium di Langford, contro la Nazionale padrona di casa, altri due, entrambi contro la. Prima sfida in trasferta, sabato 3allo Stade des Arboras di Nizza con inizio alle ore 18.00, secondo incontro in casa, venerdì 9, con sede da definire, con inizio alle ore 18.00. Nei 24 precedenti laha vinto 19 volte, oltre a 4 successi dell’ed un pareggio. La Nazionale francese è terza nel ranking mondiale ed in ...

