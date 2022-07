Rubata l’auto del presidente del Coni Malagò: ritrovata sull’A1, dentro anche il suo cellulare (Di mercoledì 13 luglio 2022) Attimi di apprensione per il presidente del Coni Giovanni Malagò al quale ieri è stata Rubata l’auto, una Maserati Levante. Dopo aver messo a segno il furto i ladri — che stando ad una prima ricostruzione erano 4 — sono scappati. Uno di loro è salito a bordo della costosa vettura mentre gli altri lo hanno seguito su una Ford Puma presa a noleggio. Leggi anche: Denunciati per furto d’auto due giovani della provincia di Latina Rubata la Maserati del presidente Malagò La corsa del malvivente non è durata molto. Si è infatti improvvisamente interrotta lungo l’A1, nelle vicinanze di Roccasecca. Qui l’uomo avrebbe visto una volante della Polizia Stradale, ha accostato sul ciglio della strada scappando poi a piedi. Questa la ricostruzione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Attimi di apprensione per ildelGiovannial quale ieri è stata, una Maserati Levante. Dopo aver messo a segno il furto i ladri — che stando ad una prima ricostruzione erano 4 — sono scappati. Uno di loro è salito a bordo della costosa vettura mentre gli altri lo hanno seguito su una Ford Puma presa a noleggio. Leggi: Denunciati per furto d’auto due giovani della provincia di Latinala Maserati delLa corsa del malvivente non è durata molto. Si è infatti improvvisamente interrotta lungo l’A1, nelle vicinanze di Roccasecca. Qui l’uomo avrebbe visto una volante della Polizia Stradale, ha accostato sul ciglio della strada scappando poi a piedi. Questa la ricostruzione ...

