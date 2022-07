(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – La vicepresidente del gruppo Forzaal Senato, Licia, attacca Giovanni– ‘reo’ di “certe esagerazioni” su Silvio Berlusconi, cui “deve tutto” – e a replicare ci pensaal, la formazione politica del governatore della Liguria, con unaall’indirizzo dell’azzurra. “Giovanni– le parole di– deve praticamente tutto a Silvio Berlusconi, quindi, sia per opportunità che per gratitudine, farebbe bene a parlarne con maggiore rispetto e moderazione. Certe esagerazioni hanno francamente stufato: ora basta, la misura è colma Il governatore della Liguria facesse pure, puntualmente nel mese di Luglio (Luglio 2019 Cambiamo, Luglio 2021 Coraggio, Luglio 2022 ...

Pubblicità

LocalPage3 : Ronzulli contro Toti, stoccata di Italia al Centro - italiaserait : Ronzulli contro Toti, stoccata di Italia al Centro - fisco24_info : Ronzulli contro Toti, stoccata di Italia al Centro: (Adnkronos) - Le parole della vicepresidente di Forza Italia al… - piera_zi : @berlusconi Noi vogliamo un centro onesto e rispettoso del voto che riceve dagli elettori e non traditore come i Br… - Gundam042 : @rickshady @GiorgiaMeloni Dai è sempre stata di un'ambiguita a mio modo di vedere vomitevole! Basta vedere le votaz… -

Adnkronos

Roba da seduta psicoanalitica più che da muromuro. "Solo bandierine ideologiche". La collera dicon il M5s: Draghi dica basta Ce n'è abbastanza, insomma, per far commentare in ...La collera dicon il M5s: Draghi dica basta La base ribolle, soprattutto in Senato dove l'... 'ci impone di rivendicare con sempre maggiore forza le nostre idee e le nostre convinzioni... Ronzulli contro Toti, stoccata di Italia al Centro (Adnkronos) – La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, attacca Giovanni Toti – ‘reo’ di “certe esagerazioni” su Silvio Berlusconi, cui “deve tutto” – e a replicare ci pensa ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...