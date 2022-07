Romagnoli saluta, si chiude il Milan dell’era Berlusconi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Alessio Romagnoli non è più un giocatore del Milan. Il difensore ha raggiunto un accordo con la Lazio per i prossimi cinque anni, con il trasferimento che è stato annunciato ufficialmente nella serata di ieri. Il centrale dice addio ai rossoneri dopo sette stagioni, condite dalla conquista di una Supercoppa italiana e di uno Scudetto, Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Alessionon è più un giocatore del. Il difensore ha raggiunto un accordo con la Lazio per i prossimi cinque anni, con il trasferimento che è stato annunciato ufficialmente nella serata di ieri. Il centrale dice addio ai rossoneri dopo sette stagioni, condite dalla conquista di una Supercoppa italiana e di uno Scudetto, Calcio e Finanza.

