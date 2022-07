Roma-Sunderland oggi in tv | orario | canale e diretta streaming amichevole 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 luglio 2022)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudell’del precampionatodei giallorossi. Si scende in campo in casa capitolina in questa preparazione estiva che entra nel vivo. In Portogallo, all’Estadio Municipal di Albufeira, la squadra di Mourinho sfida gli inglesi dele va a caccia di una vittoria senza però alzare troppo i ritmi e rischiare infortuni. Si parte alle ore 12 di mercoledì 13 luglio,su Dazn,testuale su Sportface. SportFace.