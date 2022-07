Roma-Sunderland LIVE | le formazioni ufficiali | Mourinho lascia fuori Zaniolo

Pubblicità

Calciomercato.it vi offre il match amichevole del 'Municipale' tra ladi Mourinho e ildi Neil in tempo realeLaaffronta ilad Albufeira in una gara valida come amichevole precampionato, prima uscita ufficiale dei giallorossi nella tournée in terra portoghese. Jose Mourinho © LaPresseDa una ...DIRETTA: I RICORDI Mentre ci avviciniamo alla diretta di, non possiamo fare a meno di ricordare che la squadra giallorossa ha recentemente affrontato una squadra inglese e l'...Tournee intasata per i lupacchiotti di Mourinho Era stata paventata la possibilità di un'amichevole tra la Roma e l'Ascoli nel corso dell'estate di preparazione. I giorni erano quelli tra il 24 e il 2 ...Roma Sunderland amichevole dove vederla in diretta tv e streaming, tutte le informazioni su come vedere il match.