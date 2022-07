(Di mercoledì 13 luglio 2022) Intervento in corso sulla Viain questo momento con la strada che risulta chiusa. Da quanto si apprende è in corso la riparazione di unadel gas. Per consentire l’intervento la strada è stata chiusa tra Via di Porta Medaglia e ViaSolfarata in entrambe le direzioni. Sonopertanto. Sul posto sono presenti anche le pattugliePolizia Locale diCapitale. ##Chiusura – ViaSTRADA CHIUSA tra Via di Porta Medaglia e ViaSolfarata in entrambe le direzioni per un intervento Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante#Luceverde #Lazio — Luceverde(@Luceverde) ...

Roma, si rompe la conduttura del gas: chiuso tratto della Via Ardeatina, consigliati percorsi alternativi Intervento in corso sulla Via Ardeatina in questo momento con la strada che risulta chiusa. Da quanto si apprende è in corso la riparazione di una conduttura del gas. Per consentire l'intervento la st ...