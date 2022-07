Roma, riapre la Locanda dei Girasoli negli spazi sequestrati a Forza Nuova: oggi la consegna delle chiavi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma. È ufficiale: riapre la Locanda dei Girasoli. oggi la cerimonia di consegna delle chiavi alla quale ha partecipato anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Un momento importante, altamente simbolico sia per i ragazzi che ci lavoreranno sia per le loro famiglie insieme alle quali possono iniziare a mettere insieme i primi tasselli del loro futuro. riapre la Locanda dei Girasoli Dopo ben 22 anni di attività la Locanda dei Girasoli ha subito uno stop che oggi è solo un lontano ricordo. Fin dalla sua nascita, la struttura offre lavoro a persone con la sindrome di down e questa per loro era diventata davvero un punto di riferimento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022). È ufficiale:ladeila cerimonia dialla quale ha partecipato anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Un momento importante, altamente simbolico sia per i ragazzi che ci lavoreranno sia per le loro famiglie insieme alle quali possono iniziare a mettere insieme i primi tasselli del loro futuro.ladeiDopo ben 22 anni di attività ladeiha subito uno stop cheè solo un lontano ricordo. Fin dalla sua nascita, la struttura offre lavoro a persone con la sindrome di down e questa per loro era diventata davvero un punto di riferimento ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Locanda dei Girasoli, storico locale romano gestito da ragazzi con la sindrome di Down, sta per riaprire. Il gov… - Franco32656300 : RT @VIOLA_MARTELLA: - LanguagesRoots : RT @repubblica: Il professore mantiene la parola: dopo l'incendio riapre la sua bancarella di libri a piazzale Flaminio - sofia_vasto : RT @greenMe_it: Vittoria! La Locanda dei Girasoli di Roma è pronta a riaprire i battenti in una nuova sede - Finatone1 : RT @repubblica: Il professore mantiene la parola: dopo l'incendio riapre la sua bancarella di libri a piazzale Flaminio -