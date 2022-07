Roma mi ricorda la Napoli del 2008: dopo l’emergenza rifiuti e i roghi, venne l’inceneritore (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Il tema è che, in quasi tutti gli incendi, c’è di mezzo la filiera dei rifiuti”. Lo ha detto Sabrina Alfonsi, assessora all’ambiente e ai rifiuti di Roma Capitale, dopo il sopralluogo nella zona dell’incendio divampato sabato 9 luglio a Centocelle. Ma di quale filiera dei rifiuti stiamo parlando? Non ci potrà mai essere concordia scientifica, né tantomeno alcuna razionale discussione né sui rifiuti e tantomeno sugli inceneritori in Italia, se non ci decidiamo ad esporre chiaramente a tutti i cittadini italiani che ogni giorno devono preoccuparsi del corretto smaltimento non già dei soli “miseri” 1.1 kg/procapite/die di rifiuti solidi urbani, ma anche di ben circa 10 kg/pro-capite/die di rifiuti reali complessivi! Senza alcuna tracciabilità certificata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Il tema è che, in quasi tutti gli incendi, c’è di mezzo la filiera dei”. Lo ha detto Sabrina Alfonsi, assessora all’ambiente e aidiCapitale,il sopralluogo nella zona dell’incendio divampato sabato 9 luglio a Centocelle. Ma di quale filiera deistiamo parlando? Non ci potrà mai essere concordia scientifica, né tantomeno alcuna razionale discussione né suie tantomeno sugli inceneritori in Italia, se non ci decidiamo ad esporre chiaramente a tutti i cittadini italiani che ogni giorno devono preoccuparsi del corretto smaltimento non già dei soli “miseri” 1.1 kg/procapite/die disolidi urbani, ma anche di ben circa 10 kg/pro-capite/die direali complessivi! Senza alcuna tracciabilità certificata ...

_rosa_lucia : Felix mi ricorda la nostra prima partita insieme (Genoa-Roma). Lui lo odia e io vorrei tanto scrivergli per scherza… - OrsoGrizzly3 : @gualtierieurope @tempoweb Aspettiamo ... con curiosità. Roma pulita entro Natale 2021...ricorda? - boni_franco : @MarcoRizzoPC A Roma al 90% sono dx.. ricorda i loro festeggiamenti strombazzanti per Roma quando fu eletto Alemann… - MRZ1977 : @romatoday Il sacco di Roma di alemanno non lo ricorda nessuno, eh? - MemoriaLiquida : @MarioFurore Lei si ricorda quando dicevate l'onestà andrà di moda? I grillini romani vi hanno dato retta e, in 200… -