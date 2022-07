Roma, dall’Argentina: Dybala nel mirino, proposto un quadriennale da 6 milioni (Di mercoledì 13 luglio 2022) dall’Argentina non hanno dubbi. Lo svincolato Paulo Dybala, senza contratto da tredici giorni dopo la fine del rapporto con la Juventus, sarebbe più vicino alla Roma. Accostato all’Inter per diverse settimane, ora pare, secondo TycSports, che l’attaccante possa pensare all’offerta dei giallorossi, che sarebbe di un quadriennale da sei milioni di euro all’anno. La Joya attende Inter e proposte dall’estero, ma intanto riflette su questa proposta dei capitolini. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022)non hanno dubbi. Lo svincolato Paulo, senza contratto da tredici giorni dopo la fine del rapporto con la Juventus, sarebbe più vicino alla. Accostato all’Inter per diverse settimane, ora pare, secondo TycSports, che l’attaccante possa pensare all’offerta dei giallorossi, che sarebbe di unda seidi euro all’anno. La Joya attende Inter e proposte dall’estero, ma intanto riflette su questa proposta dei capitolini. SportFace.

