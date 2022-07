Rogo boschivo a Bolzano, Elikos: " Ieri 130 lanci d'acqua" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un incendio boschivo puo' estendersi anche a una velocita' di 8 km/h, per questo motivo e' importantissimo intervenire subito, soprattutto Ieri perche' le case erano davvero vicine al Rogo", racconta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un incendiopuo' estendersi anche a una velocita' di 8 km/h, per questo motivo e' importantissimo intervenire subito, soprattuttoperche' le case erano davvero vicine al", racconta ...

Pubblicità

AnsaTrentinoAA : Rogo boschivo a Bolzano: Elikos, ieri 130 lanci d'acqua. Proseguono i voli per spegnere le fiamme |#ANSA - AnsaTrentinoAA : Ripresi i voli elicottero per incendio boschivo a Bolzano. Di notte ha ripreso il rogo, ieri probabilmente più foco… - VoceDelTrentino : Nago: è ripartito nel pomeriggio il rogo che sta devastando il Monte Baldo - - ilmetropolitan : #AcquiTerme (Al). Incendi: denunciata una persona nell'alessandrino per aver appiccato un #rogo boschivo - - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Le rovine #Inca di #MachuPicchu sono minacciate da un vasto #incendio boschivo. Sarebbero già andati in fumo 40 ettari di v… -