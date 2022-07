Roger Balduino è rimasto in Italia dopo il reality | l’ex naufrago rivela il motivo VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 13 luglio 2022)inl’Isola dei Famosi:naufragail. Ecco le sue parolealcuni mesi fa è sbarcato in Honduras per intraprendere una nuova avventura televisiva. Il giovane modello ha partecipato come concorrente alla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi.è stata supportato fin dall’inizio dai tantissimini che si sono affezionati alla sua avventura dasull’isola. Il concorrente purtroppo ha dovuto abbandonare inaspettatamente il gioco e rientrare ina causa di un problema riscontrato alla caviglia....