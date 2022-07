Ritorna “Masserie sotto le Stelle… insieme con la pizzica” con la nona edizione

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Castellaneta. Dopo due anni di pausa forzata causa pandemia, torna “le Stelle,con la”, il tour segreto organizzato da CIA Agricoltori Italiani della Puglia Area Due Mari (Taranto-Brindisi) alla riscoperta di antiche bellezze del Tarantino. Lasi terrà sabato 13 agosto 2022 e la macchina organizzativa è già in fase avviata: si partirà in pullman, alle 16:30 da Castellaneta Marina e alle 17:00 da Castellaneta, per raggiungere alcunedel territorio. Le location sono segrete: solo gli organizzatori conoscono le destinazioni, fattore questo che rende “le stelle,con la” uno degli eventi più suggestivi e affascinanti ...