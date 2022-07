Rischio discarica per i vaccini anti-Covid: oltre 3 milioni in scadenza (Di mercoledì 13 luglio 2022) A fronte di un acquisto di 300 milioni di dosi, l'Italia rischia di doverne buttare 3 milioni perché in scadenza a fine agosto Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) A fronte di un acquisto di 300 milioni di dosi, l'Italia rischia di doverne buttare 3 milioni perché in scadenza a fine agosto

