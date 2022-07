Ripresi i voli elicottero per incendio boschivo a Bolzano (Di mercoledì 13 luglio 2022) A Bolzano sono Ripresi i voli dell'elicottero per spegnere definitivamente l'incendio boschivo, scoppiato ieri pomeriggio sui pendii del Monte Tondo che sovrasta il centro storico. Come ha confermato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Asonodell'per spegnere definitivamente l', scoppiato ieri pomeriggio sui pendii del Monte Tondo che sovrasta il centro storico. Come ha confermato ...

Pubblicità

FilippettiNews : @e_pagliarini Sì li ha comprati. Perché Etihad se li era ripresi quelli in affitto ad AZ. Non so da chi li abbia pr… -