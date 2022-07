Rientro a settembre, linee guida sull’aerazione nelle scuole: ecco cosa prevedono gli esperti [SCARICA INDICAZIONI] (Di mercoledì 13 luglio 2022) In arrivo le linee guida in merito ai dispositivi di purificazione e sanificazione oltre che agli standard minimi di qualità dell'aria nelle scuole. Si tratta di un provvedimento molto atteso che viene varato da un'equipe composta dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche e protezione del Consumatore, Dipartimento Malattie Infettive dall'Istituto Superiore di Sanità. L'articolo Rientro a settembre, linee guida sull’aerazione nelle scuole: ecco cosa prevedono gli esperti SCARICA INDICAZIONI . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 luglio 2022) In arrivo lein merito ai dispositivi di purificazione e sanificazione oltre che agli standard minimi di qualità dell'aria. Si tratta di un provvedimento molto atteso che viene varato da un'equipe composta dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche e protezione del Consumatore, Dipartimento Malattie Infettive dall'Istituto Superiore di Sanità. L'articologli

Pubblicità

Corriere_Salute : Lunedì 8 settembre le scuole riapriranno per il terzo anno di pandemia, ma c’è tanta incertezza su come sarà il rie… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Juventus, Allegri: “Chiesa? Ipotesi rientro metà settembre, con questi infortuni…” - Mediagol : Juventus, Allegri: “Chiesa? Ipotesi rientro metà settembre, con questi infortuni…” - pccpla : RT @GoalItalia: Allegri svela il percorso verso il rientro in campo di Chiesa: 'A gennaio sarà al 100%, ci vado cauto' ?? ?? - whtylly : RT @GoalItalia: Allegri svela il percorso verso il rientro in campo di Chiesa: 'A gennaio sarà al 100%, ci vado cauto' ?? ?? -