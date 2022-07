Riconoscete questo bel ragazzo in foto? Oggi è uno degli attori più amati dagli italiani (Di mercoledì 13 luglio 2022) Riuscite a riconoscere questo bellissimo ragazzo dallo sguardo magnetico in questo scatto d’epoca? Oggi è uno degli attori più celebri che ci sia in circolazione. Scopriamo di chi si tratta Il ragazzo in questione è nato a Venezia nel lontano 1939. A causa del lavoro del padre, qualche anno più tardi si trasferisce in Germania, in Sassonia, nella piccola cittadina dei nonni materni. Con la fine della seconda guerra mondiale, però, torna nel Belpaese e riesce da giovanissimo ad ottenere una piccola parte in una pellicola per il grande schermo. A soli 11 anni, infatti, il celebre Dino Risi lo nota durante una gara di nuoto e lo vuole nel cast di “Vacanze col gangster”. Durante il liceo continua a recitare regolarmente in film davvero importanti, ottenendo però sempre ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Riuscite a riconoscerebellissimodallo sguardo magnetico inscatto d’epoca?è unopiù celebri che ci sia in circolazione. Scopriamo di chi si tratta Ilin questione è nato a Venezia nel lontano 1939. A causa del lavoro del padre, qualche anno più tardi si trasferisce in Germania, in Sassonia, nella piccola cittadina dei nonni materni. Con la fine della seconda guerra mondiale, però, torna nel Belpaese e riesce da giovanissimo ad ottenere una piccola parte in una pellicola per il grande schermo. A soli 11 anni, infatti, il celebre Dino Risi lo nota durante una gara di nuoto e lo vuole nel cast di “Vacanze col gangster”. Durante il liceo continua a recitare regolarmente in film davvero importanti, ottenendo però sempre ...

Pubblicità

esauritatorino : Io avevo chiaramente scambiato questo concerto per una discoteca, non si spiega in altro modo (Se non mi riconosc… - arciniegas595 : RT @vice1959: La fine è vicina ma il vostro mondo è talmente ricoperto di veli (ottenebrato) che voi non riconoscete tutti i segni, non riu… - vice1959 : RT @vice1959: La fine è vicina ma il vostro mondo è talmente ricoperto di veli (ottenebrato) che voi non riconoscete tutti i segni, non riu… - LucaMancini1972 : @RadioTrincea @Garfweek Se non vi riconoscete nelle alleanze e nei valori incarnati da questo Occidente, giocoforza… - mariamworldart : RT @vice1959: La fine è vicina ma il vostro mondo è talmente ricoperto di veli (ottenebrato) che voi non riconoscete tutti i segni, non riu… -