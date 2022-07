Riccardo Maria Manera svela: “Ho una lesione tumorale alla testa” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Riccardo Maria Manera ha rivelato su Instagram che gli è stata diagnostica una lesione tumorale in testa: l'attore nelle ultime ore è stato sottoposto a una biopsia. A Riccardo Maria Manera è stata diagnosticata una lesione tumorale in testa: l'attore l'ha rivelato in un post pubblicato oggi, 13 luglio, su Instagram. Manera, protagonista della fiction di Rai2 Volevo fare la rock star, mancava dai social da circa 5 settimane, i follower avevano iniziato a chiedersi il motivo di questa lunga assenza. Riccardo Maria Manera ha raggiunto negli ultimi anni una grande popolarità: Eros, il personaggio interpretato nella ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 luglio 2022)ha rivelato su Instagram che gli è stata diagnostica unain: l'attore nelle ultime ore è stato sottoposto a una biopsia. Aè stata diagnosticata unain: l'attore l'ha rivelato in un post pubblicato oggi, 13 luglio, su Instagram., protagonista della fiction di Rai2 Volevo fare la rock star, mancava dai social da circa 5 settimane, i follower avevano iniziato a chiedersi il motivo di questa lunga assenza.ha raggiunto negli ultimi anni una grande popolarità: Eros, il personaggio interpretato nella ...

