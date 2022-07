Riccardo Maria Manera | «Ho una lesione tumorale alla testa | ma sono pronto a combattere»

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L'attore di Volevo fare la rockstar è sparito un mese fa dai social e ora spiega il motivo: «Non so ancora di che tipo e gravità. La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò. Ma a prescindere, la battaglia è dae si combatte!»

Riccardo Maria Manera in ospedale: «Ho una lesione tumorale alla testa, ma sono pronto a combattere» L'attore di Volevo fare la rockstar è sparito un mese fa dai social e ora spiega il motivo: «Non so ancora di che tipo e gravità. La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò.