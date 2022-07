Riccardo Manera, drammatica notizia: “Lesione di tipo tumorale”, le parole dell’attore di Volevo Fare la rockstar (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nella giornata di ieri Riccardo Manera, attore divenuto famoso per la serie Volevo Fare la rockstar, ha dato una drammatica notizia ai suoi fan: ha una Lesione tumorale a livello cerebrale, e sono molte le domande a cui deve ancora trovare una risposta riguardo alla sua prognosi. Riccardo Manera rompe il silenzio sulla sua assenza dai social Riccardo maniera ha voluto dare il triste annuncio del suo problema di salute attraverso i social e lo ha fatto con sorrisi e facce buffe: un modo, forse, per esorcizzare la drammaticità della notizia. “È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano, ora forse per alleggerirmi un po’ io, lo sto scrivendo qui. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nella giornata di ieri, attore divenuto famoso per la seriela, ha dato unaai suoi fan: ha unaa livello cerebrale, e sono molte le domande a cui deve ancora trovare una risposta riguardo alla sua prognosi.rompe il silenzio sulla sua assenza dai socialmaniera ha voluto dare il triste annuncio del suo problema di salute attraverso i social e lo ha fatto con sorrisi e facce buffe: un modo, forse, per esorcizzare la drammaticità della. “È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano, ora forse per alleggerirmi un po’ io, lo sto scrivendo qui. ...

Pubblicità

fanpage : 'È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano, ora forse per alleggerirmi un po’ io, lo sto scriven… - Frankf1842 : RT @fanpage: 'È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano, ora forse per alleggerirmi un po’ io, lo sto scrivendo qui.' L'… - zazoomblog : Ho una lesione tumorale alla testa: lannuncio dellattore Riccardo Maria Manera - #lesione #tumorale #testa:… - carlamartamari : RT @fanpage: 'È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano, ora forse per alleggerirmi un po’ io, lo sto scrivendo qui.' L'… - Obi1K2 : RT @fanpage: 'È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano, ora forse per alleggerirmi un po’ io, lo sto scrivendo qui.' L'… -