Relazionésimo 2030 | a Vicenza la prima rassegna nazionale dedicata alle relazioni Ecco come si svolgerà

"Quanto valgono le relazioni in ogni ambito della vita?" Da questa domanda parte Relazionésimo 2030, il primo Expo summit festival delle relazioni. Si tratta di un evento organizzato da Beate Vivo Farm che si svolgerà a Vicenza dal 15 al 17 luglio. Performance, percorsi sensoriali, arte, workshop e oltre 60 convegni che vedranno confrontarsi accademici, artisti e imprenditori accomunati da un obiettivo: raccontare la propria visione delle relazioni nei diversi contesti della vita. Il curatore artistico della manifestazione è Duccio Forzano, regista di sei edizioni del Festival di Sanremo nonché dell'Eurovision Song Contest 2022. Ad aprire il percorso espositivo è l'area Show con l'installazione "Dall'Eden al deserto" al fine di spiegare in che modo i comportamenti ...

NuovaScintilla : 13/7/22. RELAZIONESIMO 2030 : l'Expo che non ti aspetti. #ENAIP Veneto presente con due speech il 14/7 e il 15/7: -… - Cazzola123 : RT @padrenzo: Cara #bravagente, Nei social c'è anche un forte bisogno di Dio come ho detto questa intervista rilasciata in occasione di… - vicenzareport : #CulturaeSpettacoli La città di Vicenza si prepara ad accogliere Relazionésimo 2030, il primo Expo Summit festival… - StefaniaVentu16 : RT @padrenzo: Cara #bravagente, Nei social c'è anche un forte bisogno di Dio come ho detto questa intervista rilasciata in occasione di… - erealacci : RT @padrenzo: Cara #bravagente, Nei social c'è anche un forte bisogno di Dio come ho detto questa intervista rilasciata in occasione di… -

Panariello, Assante, Noemi e Cristicchi per Relazionésimo 2030 Manca soltanto una settimana per entrare nel vivo di Relazionésimo 2030, il primo Expo Summit - Festival delle Relazioni organizzato da Beate Vivo Farm in programma alla Fiera di Vicenza dal 15 al 17 di luglio. Tre giorni ricchissimi di proposte con un'... Giorgio Panariello/ 'Mio fratello Franco Per anni l'ho considerato una zavorra' Giorgio Panariello: gli amici di sempre, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni Giorgio Panariello è tra i protagonisti di Relazionésimo 2030 , l'Expo delle relazioni che si tiene a Vicenza dal 15 al 17 luglio. Intervistato dal Corriere della Sera , il comico toscano ha parlato delle sue relazioni, dagli amici più stretti ...