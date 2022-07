Raoul Bova, ha rischiato di morire | Il tragico incidente dell’attore (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un tragico incidente che lo ha sorpreso mentre era in Calabria. L’attore, considerato uno dei più bei sex symbol del panorama nazionale cinematografico, ha rischiato di morire. Il racconto di quei tragici momenti ha lasciato il pubblico senza parole. Ha da poco compiuto cinquant’anni, ma è sempre un attore dal fascino straordinario. E’, nell’immaginario collettivo, il bello e impossibile del cinema italiano, ma recentemente ha raccontato di quel brutto incidente che lo ha messo in pericolo di vita. Raoul Bova (fonte web)Raoul Bova, la sua carriera fino alle produzioni di Hollywood Ha conosciuto il suo primo grande successo nel 1993, quando ha preso parte alle registrazioni del film Piccolo grande amore. Dopo due anni ha interpretato, ... Leggi su esclusiva (Di mercoledì 13 luglio 2022) Unche lo ha sorpreso mentre era in Calabria. L’attore, considerato uno dei più bei sex symbol del panorama nazionale cinematografico, hadi. Il racconto di quei tragici momenti ha lasciato il pubblico senza parole. Ha da poco compiuto cinquant’anni, ma è sempre un attore dal fascino straordinario. E’, nell’immaginario collettivo, il bello e impossibile del cinema italiano, ma recentemente ha raccontato di quel bruttoche lo ha messo in pericolo di vita.(fonte web), la sua carriera fino alle produzioni di Hollywood Ha conosciuto il suo primo grande successo nel 1993, quando ha preso parte alle registrazioni del film Piccolo grande amore. Dopo due anni ha interpretato, ...

Pubblicità

BovaSpain : ?? Mondiali di Wakeboard, RAOUL BOVA testimonial d’eccezione: “Venite al Lago del Salto” /Campeonato del Mundo de Wa… - PepeMartinez_85 : @PeonesMR Ma tu sei Raoul Bova ???? - PeonesMR : @PepeMartinez_85 La Meloni è nazista come io sono Raoul Bova. - GossipNews_it : Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales in vacanza al mare con le due figlie: foto - GossipNews_it : Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales in vacanza al mare con le due figlie: foto -