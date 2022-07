Raheem Sterling scrive un messaggio d’addio al Manchester City prima del cambio del Chelsea (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 13:52:36 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Raheem Sterling ha scritto un messaggio di addio al Manchester City mercoledì. Sterling, che ora ha 27 anni, si è unito al Man City dal Liverpool nel 2015 e ha giocato un ruolo chiave nel City diventando il club più dominante nel calcio inglese. L’inglese ha segnato 131 gol e 94 assistiti in 337 partite con gli Sky Blues, ma ora è pronto per completare il trasferimento al Chelsea. Sterling firmerà un contratto con i londinesi occidentali fino al 2027 ed è volato a Los Angeles per unirsi al Chelsea nel loro tour pre-stagionale. Annuncio 18+. Solo nuovi clienti nel Regno ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 13:52:36 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:ha scritto undi addio almercoledì., che ora ha 27 anni, si è unito al Mandal Liverpool nel 2015 e ha giocato un ruolo chiave neldiventando il club più dominante nel calcio inglese. L’inglese ha segnato 131 gol e 94 assistiti in 337 partite con gli Sky Blues, ma ora è pronto per completare il trasferimento alfirmerà un contratto con i londinesi occidentali fino al 2027 ed è volato a Los Angeles per unirsi alnel loro tour pre-stagionale. Annuncio 18+. Solo nuovi clienti nel Regno ...

