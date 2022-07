Raffaella Carrà | la foto senza frangia e caschetto

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 13 luglio 2022), la: la cantante, showgirl, conduttrice e ballerina come non l’avete mai vista. Sono milioni e milioni i fan di tutto il mondo che, a distanza di un anno, piangono ancora la morte di; amatissima da diverse generazioni, simbolo di emancipazione femminile e libertà, nonché di tutta la comunità LGBTQ, nessuno ha dimenticato la. Ecco lacome probabilmente non l’avete mai vista.Nel corso della sua lunghissima carriera, dagli esordi fino agli ultimi momenti, abbiamo sempre visto ‘Raffa’ con il suo iconicobiondo con la frangetta; ma l’avete mai vista? Ecco la...