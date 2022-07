Questa volta non si discute. Costretta a rimandare le sue vacanze in Scozia, la regina Elisabetta si rifiuta di interromperle a settembre, per accogliere il nuovo premier a Windsor (Di mercoledì 13 luglio 2022) Buckingham Palace contro Westminster. Mentre prosegue la corsa a chi sostituirà l’uscente Boris Johson, i collaboratori di Elisabetta hanno rivelato che la sovrana non è affatto contenta di come ministri e deputati l’abbiano ignorata nella programmazione dell’iter che sarà seguito fino al 5 settembre – data in cui si conoscerà il nome del nuovo premier. La regina Elisabetta in verde chiude (a sorpresa) le celebrazioni per il Giubileo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 luglio 2022) Buckingham Palace contro Westminster. Mentre prosegue la corsa a chi sostituirà l’uscente Boris Johson, i collaboratori dihanno rivelato che la sovrana non è affatto contenta di come ministri e deputati l’abbiano ignorata nella programmazione dell’iter che sarà seguito fino al 5– data in cui si conoscerà il nome del. Lain verde chiude (a sorpresa) le celebrazioni per il Giubileo ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? 4ª DOSE? ?? Questa volta parlo con schiere di vaccinati che non vogliono più saperne di altre dosi. ?? La battagl… - GuidoDeMartini : ?? 4ª DOSE? NO, GRAZIE ?? ?? Questa volta parlo con schiere di vaccinati che non vogliono più saperne di altre dosi.… - matteosalvinimi : È l’ennesimo omaggio all’islam e uno schiaffo alla nostra storia e ai nostri valori: l’Europa sceglie una modella c… - oggiscrivo : RT @Papollo13: Medici, operatori sanitari, veterinari e chiunque del settore sanitario RIBELLATEVI IN BLOCCO QUESTA VOLTA. Non possono sosp… - a_meluzzi : RT @Papollo13: Medici, operatori sanitari, veterinari e chiunque del settore sanitario RIBELLATEVI IN BLOCCO QUESTA VOLTA. Non possono sosp… -