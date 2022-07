Quarta dose vaccino Covid over 60 in Toscana: oltre 10mila prenotazioni - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 13 luglio 2022) La somministrazione sarà effettuata dai medici di medicina generale, nelle farmacie che aderiscono e nei centri vaccinali sul territorio gestiti dalle ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 13 luglio 2022) La somministrazione sarà effettuata dai medici di medicina generale, nelle farmacie che aderiscono e nei centri vaccinali sul territorio gestiti dalle ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma a che titolo Ilaria Capua parla ancora dando indicazioni agli italiani su come vivere? Ha detto tutto e il contr… - GiovaQuez : Non è che 'dovete' farla. Non c'è obbligo. La quarta dose è raccomandata perché più circola il virus più possibilit… - Agenzia_Ansa : Tutte le domande sulla quarta dose del vaccino anti-Covid. Esperti divisi tra il booster subito o il vaccino aggior… - pasha971 : RT @Jakomaxxx: La 'prima dose' era UNA DOSE. La seconda dose non era un 'richiamo', era UNA DOSE. La terza dose non era 'il booster', era U… - sick_tired87 : RT @Federic14417588: Ma che senso ha fare la quarta dose ora se per l'inizio della stagione fredda sarà già scaduta? -