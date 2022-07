Quarta dose over 60 e fragili, ecco il piano per le Regioni (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Pronto il piano per la nuova campagna vaccinale per la Quarta dose di vaccino contro Covid-19 agli over 60 e ai fragili in Italia. Servirà 1 hub ogni 50mila abitanti. Lo prevedono le linee di indirizzo per l”Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Covid’ contenute nella lettera – che l’Adnkronos Salute ha avuto modo di consultare – che il generale Tommaso Petroni, a capo dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale, ha inviato alle Regioni. “La campagna vaccinale primaria, durante lo stato di emergenza, è stata incentrata sulla disponibilità di grandi hub vaccinali, con il coinvolgimento progressivo dei medici di medicina generale e delle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Pronto ilper la nuova campagna vaccinale per ladi vaccino contro Covid-19 agli60 e aiin Italia. Servirà 1 hub ogni 50mila abitanti. Lo prevedono le linee di indirizzo per l”Estensione della platea vaccinale destinataria della secondadi richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Covid’ contenute nella lettera – che l’Adnkronos Salute ha avuto modo di consultare – che il generale Tommaso Petroni, a capo dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale, ha inviato alle. “La campagna vaccinale primaria, durante lo stato di emergenza, è stata incentrata sulla disponibilità di grandi hub vaccinali, con il coinvolgimento progressivo dei medici di medicina generale e delle ...

