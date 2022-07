Quarta dose over 60, dalla Lombardia al Lazio: dove si può prenotare (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) - Quarta dose per over 60 e fragili del vaccino anti-covid al via. Dal Lazio alla Lombardia, sono molte le regioni che si sono già attivate per la prenotazione della seconda dose booster. Nel Lazio al via la prenotazione per la Quarta dose agli over 60 e ai fragili "da mercoledì 13 luglio alle 24" "La somministrazione deve avvenire trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della dose booster (terza dose) o dall'ultima infezione (data del test diagnostico positivo)", spiega l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio sui propri social. Tutte le informazioni su: ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) -per60 e fragili del vaccino anti-covid al via. Dalalla, sono molte le regioni che si sono già attivate per la prenotazione della secondabooster. Nelal via la prenotazione per laagli60 e ai fragili "da mercoledì 13 luglio alle 24" "La somministrazione deve avvenire trascorsi almeno 120 giornisomministrazione dellabooster (terza) o dall'ultima infezione (data del test diagnostico positivo)", spiega l'assessorato alla Sanità della Regionesui propri social. Tutte le informazioni su: ...

