Quarta dose del vaccino anti-Covid | tutto quello che bisogna sapere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La campagna per ladi, è partita in queste ore dopo le indicazioni del ministero della Salute. Secondo richiamo per tutti gli over 60 e i fragili dai 12 anni. In Italia si comincia da subito con ladelper tutti coloro che hanno più di 60 anni. “Noi abbiamo sempre seguito le indicazioni delle autorità scientifiche in modo particolare di Ema ed Ecdc. C’è confronto proprio in queste ore e valuteremo come adeguare l’utilizzo dei vaccini”. Lo annuncia il ministro Speranza. Le indicazioni non sono particolarmente diverse da quelle che sono state decise in precedenza, se non per l’età dei pazienti per cui è consigliato sottoporsi all’iniezione. Ogni ...