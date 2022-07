Quarta dose, a Bergamo non è corsa alle prenotazioni. Alle 13 erano solo 1.659 (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Second booster». Gli over 60 prenotati a Milano, Brescia, Monza e Varese erano di più. In Lombardia libero il 45% degli slot prenotabili sino al 31 luglio. Approfondisci l'argomento con i dati aggiornati sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo del 14 luglio. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Second booster». Gli over 60 prenotati a Milano, Brescia, Monza e Varesedi più. In Lombardia libero il 45% degli slot prenotabili sino al 31 luglio. Approfondisci l'argomento con i dati aggiornati sulla copia digitale de L'Eco didel 14 luglio.

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma a che titolo Ilaria Capua parla ancora dando indicazioni agli italiani su come vivere? Ha detto tutto e il contr… - GiovaQuez : Non è che 'dovete' farla. Non c'è obbligo. La quarta dose è raccomandata perché più circola il virus più possibilit… - MinisteroSalute : ??#Covid19 Ora tutte le persone dai 60 anni in su possono fare la quarta dose. Dopo 120 giorni dalla malattia o dall… - FloydJethro69 : @fratotolo2 ?????? finalmente un Giudice che ha questo coraggio!!! Ma ci rendiamo conto che parliamo di modifiche al D… - marisaconfaloni : RT @pbecchi: La Russia sta vincendo la guerra ma non lo si può dire, come non si può neppure dire cosa ci attende in autunno. Ci voleva un… -