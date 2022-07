Qualità dell’aria | Bergamo in fondo alla classifica europea | 320° posto

(Di mercoledì 13 luglio 2022): “poor”. Tradotto: “scarsa”., come molte altre città della Pianura Padana, è indell’Agenzia ambientale(Eea) sulla: alsu 344 con 19,9 µg/m3. Ancora più in basso troviamo Venezia e Vicenza (341° e 340°), poi salendo Brescia (338°), Asti (333°), Verona (332°), Treviso (331°) e Pavia (330°): tutte con PM2.5 superiori a 20 µg/m3. Tra le grandi città, la peggiore è Milano con 19,8 µg/m3 (318°), preceduta da Torino con 19,4 µg/m3 (315°). Roma e Napoli sono invece al 242° e 241°con 13,2 e 13,1 µg/m3. Secondo gli standard in ...

Ci risiamo. I nuovi dati dell'Agenzia europea per l'inquinamento parlano chiaro ed evidenziano una delle principali criticità di questo territorio: la qualità dell'aria. Se si considera, infatti, la presenza di polveri ultrasottili (PM 2.5) per metro cubo d'aria, Cremona si colloca al 343° posto in una classifica europea con 344 posizioni